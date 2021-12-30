Афганские старейшины подарят главе Татарстана коня

Казань, 30 декабря. Старейшины северных провинций Афганистана поддержали предложение татарской общины о награждении главы Татарстана Рустама Минниханова конем. Так они хотят отблагодарить руководителя региона за внимание к афганской общине.

Решение о награждении Минниханова было принято в Афганистане на заседании старейшин северных провинций. В нем также участвовали представители татарской общины.

«Все участники заседания поддержали эту инициативу. Мы отправили письмо в адрес руководства Татарстана с подписями старейшин», — приводит «Татар-информ» слова руководителя Социального и культурного фонда татар Афганистана Забихулло Надери Татара.

Он уточнил, что глава Татарстана отмечен за внимание, которое он оказывает афганской общине и казанскому благотворительному Фонду мусульман России.

Ранее ФАН сообщал, что во время празднования Сабантуя в Татарстане лошадь на большой скорости врезалась в толпу людей. Тогда пострадали несколько человек.