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Глава минздрава Татарстана стал свидетелем аварии и отвез в больницу пострадавшую
Происшествия
Глава минздрава Татарстана стал свидетелем аварии и отвез в больницу пострадавшую
instagram.com  /  @rkb_tatarstan

Казань, 26 декабря. Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков на своем автомобиле доставил в больницу женщину, которая пострадала при дорожно-транспортном происшествии. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе республиканской клинической больницы.

Там отметили, что автоавария произошла на трассе между Казанью и Оренбургом, где столкнулись автобус и легковая машина. Находившаяся за рулем последней 57-летняя женщина получила травмы. Ставший свидетелем происшествия Садыков, остановился помочь пострадавшим, оценил состояние женщины и отвез ее в больницу.

«Пострадавшую женщину доставил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Авария произошла буквально на его глазах», — уточнили в медицинском учреждении.

Там добавили, что пострадавшая женщина находится в реанимации, однако ее состояние врачи оценивают, как стабильное, ближе к средней степени тяжести. В ближайшее время ее планируют перевести в палату.

Ранее ФАН сообщал, что врачи Нижнекамской многопрофильной больницы в Татарстане удалили у местной жительницы опухоль весом 20 килограммов. Она росла на правой руке женщины в течение пяти лет.

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россия больница дтп татарстан министр здравоохранения
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