Автомобиль с ребенком обстреляли возле казанского торгового центра

Казань, 25 декабря. Неизвестные преступники 25 декабря обстреляли автомобиль, в салоне которого находился ребенок. Инцидент произошел около одного из казанских торговых центров. Соответствующей информацией поделился отдел информации МВД по Татарстану.

Недавно региональные журналисты сообщали, ссылаясь на источник, что стрельба случилась возле торгового центра на Оренбургском тракте. По итогу происшествия пострадал ребенок.

Сотрудник правоохранительных органов во время беседы с ТАСС сообщил, что в данный момент неизвестно, из какого оружия преступники открыли огонь. По словам собеседника издания, полицейские в данный момент работают на месте стрельбы. Правоохранитель подчеркнул, что сейчас с ребенком «все в порядке». По его мнению, юный житель Татарстана мог пострадать от осколков стекла.

Вооруженные преступники ранее ограбили банк в центре Уфы. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Разбой».