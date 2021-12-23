В Альметьевске школьник спас девочку от падающего забора

Альметьевск, 23 декабря. Семиклассник за спасение незнакомой девочки от падающего забора был награжден медалью за героический поступок. В ходе происшествия мальчик сам получил травмы средней тяжести.

Инцидент произошел летом. Школьник гулял по парку со своими товарищами, как на них и прохожую девочку стал падать забор. Мальчик оттолкнул ее в сторону и принял удар на себя, получив перелом ноги и сотрясение головного мозга. Из-за полученных травм юный футболист на протяжении полугода не участвовал в спортивных соревнованиях.

В начале июля текущего года в Красноярске участковый спас 13-летнюю девочку. На нее напал вышедший из леса медведь.