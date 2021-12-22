Морозы могут привести к отмене занятий в школах Татарстана

Казань, 22 декабря. Минобрнауки Татарстана рекомендовало школам республики отменить занятия в случае сильных заморозков, сообщили ФАН в ведомстве. Гидрометцентр республики предупреждал о снижении температуры местами до минус 34 градусов.

В министерстве образования рекомендовали муниципалитетам отменить занятия в начальных классах школ при температуре от минус 23 до минус 25 градусов, в 5-9 классах — при минус 25-27 градусах, в старших классах — при минус 30-32 градусах. Также ведомство призывает приостановить перевозку детей школьными автобусами при температуре минус 25 градусов.

«В связи с ожидаемым резким похолоданием и сильными морозами минобрнауки Татарстана направило в адрес руководителей отделов и управлений образования исполнительных комитетов муниципальных образований республики письма с рекомендациями о возможности отмены учебных занятий в связи с низкой температурой воздуха», — отметили в региональном министерстве.

На прошлой неделе гидрометцентр республики предупреждал о похолодании до минус 30 градусов, а местами — до минус 34 градусов. В среду и четверг синоптики ожидают прихода в регион холодного воздуха северных широт и установления температуры в минус 27 градусов.

Ранее ФАН сообщал, что жителей Татарстана предупредили о серьезном ухудшении погоды. Тогда на территории республики прогнозировали сильные дожди с грозами и порывами ветра.