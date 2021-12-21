Группа молодых людей напала на курьеров двух сервисов доставки в Казани

Казань, 21 декабря. Группа молодых людей в столице Татарстана напала на курьеров одного из сервисов доставки еды, после чего атаковала пункт выдачи другой курьерской службы. Обидчики избили курьеров, но были задержаны полицией.

Как сообщает издание «Бизнес Online» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, один из инцидентов произошел на пересечении улиц Адоратского и Четаева в Казани. Там пятеро молодых людей попросили у курьеров зажигалку, но отказались ее возвращать. После этого злоумышленники начали избивать двух курьеров, которые, спасаясь, забежали в пункт выдачи товаров. Несмотря на это, группа молодых людей ворвалась и туда, где продолжила совершать противоправные действия.

В издании добавили, что ранее те же люди напали на курьеров другой службы доставки. Их задержали сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли на место второго происшествия.

Ранее ФАН сообщал, что житель Казани, вооружившись пятью ножами, напал на свою знакомую. Женщина выжила, несмотря на то, что получила множество ранений в голову.