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Три человека погибли в результате отравления алкоголем в Казани

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 09:09
Происшествия
Три человека погибли в результате отравления алкоголем в Казани
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Казань, 21 декабря. Четыре человека отравились виски в Казани, трое пострадавших погибли. Медики подозревают, что причиной происшествия стал суррогат алкоголя.

Компания из двух мужчин и двух женщин собралась в квартире одной из участниц застолья. Приятели выпили виски, после чего всем четверым стало плохо.

Участники застолья вызвали бригаду скорой помощи, однако трое из отравившихся скончались до приезда медиков. Хозяйку квартиры доставили в ГКБ Казани №7. Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести. Медики подозревают, что причиной трагедии стал суррогатный алкоголь.

Ранее полицейские задержали троих человек, которые подозреваются в организации незаконного производства алкоголя. Лжепроизводители смешивали воду со спиртом, потом добавляли пищевой концентрат.

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алкоголь казань отравление суррогат
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