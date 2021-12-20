В Татарстане спасатели вытащили провалившихся на снегоходе под лед рыбаков

Казань, 20 декабря. Трое мужчин, ехавших на снегоходе порыбачить, провалились под лед. Инцидент произошел на реке Каме вблизи села Красный Бор Агрызского района, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Очевидцы сообщили о случившемся в экстренную службу. На место происшествия прибыли спасатели. Сотрудники МЧС подплыли к рыбакам на судне с воздушной подушкой. К этому времени местные жители самостоятельно выбрались из воды и ждали помощи.

Мужчины были доставлены в поселок Красный Бор. Никто из них не пострадал. Причина случившегося выясняется.

В марте текущего года в Кронштадте спасли провалившегося под лед мужчину, сообщал телеканал «360». Пострадавший получил сильное переохлаждение и был передан медикам.