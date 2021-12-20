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В Татарстане спасатели вытащили провалившихся на снегоходе под лед рыбаков

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 15:39
Общество
В Татарстане спасатели вытащили провалившихся на снегоходе под лед рыбаков
29.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС России по Архангельской области

Казань, 20 декабря. Трое мужчин, ехавших на снегоходе порыбачить, провалились под лед. Инцидент произошел на реке Каме вблизи села Красный Бор Агрызского района, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Очевидцы сообщили о случившемся в экстренную службу. На место происшествия прибыли спасатели. Сотрудники МЧС подплыли к рыбакам на судне с воздушной подушкой. К этому времени местные жители самостоятельно выбрались из воды и ждали помощи.

Мужчины были доставлены в поселок Красный Бор. Никто из них не пострадал. Причина случившегося выясняется.

В марте текущего года в Кронштадте спасли провалившегося под лед мужчину, сообщал телеканал «360». Пострадавший получил сильное переохлаждение и был передан медикам.

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казань помощь мчс россии хорошие новости россии
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