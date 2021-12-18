Пенсионерка разбилась насмерть, спускаясь по веревке с балкона в Татарстане

Казань, 18 декабря. В Набережных Челнах пенсионерка разбилась насмерть, пытаясь спуститься по веревке с балкона девятого этажа многоквартирного дома. Пожилую женщину, которая злоупотребляла спиртными напитками, заперла дочь.

Как сообщает агентство «Татар-информ» со ссылкой на региональное МВД, трагедия произошла в 41 комплексе. Там 66-летняя женщина пыталась по веревке спуститься с балкона своей квартиры, но сорвалась и упала вниз. Она скончалась от полученных травм.

По данным издания «Челнинские известия», погибшая жила в квартире со своей дочерью. Уходя из дома, молодая женщина заперла мать.

«Свои действия объяснила тем, что мать злоупотребляла спиртным, и ей не хотелось, чтобы она в ее отсутствие отправилась за алкоголем в ближайший магазин», — выяснило издание.

Правоохранительные в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего. Ими проводятся следственные действия.

Ранее ФАН сообщал, что в Татарстане в дорожно-транспортном происшествии погиб один человек и еще пять пострадали. Авария произошла на трассе между Набережными Челнами и Альметьевском.