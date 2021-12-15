Жители Казани провели спецоперацию по спасению енотовидной собаки

Казань, 15 декабря. Енотовидную собаку обнаружили в подвале одного из жилых комплексов Казани. Животное передали сотрудникам Госкомитета по биоресурсам.

Инцидент произошел на территории ЖК «Солнечный город». Один из местных жителей в подвале дома обнаружил енотовидную собаку. От испуга животное было в состоянии стресса и вело себя агрессивно. Казанцы в оперативном порядке обратились в Госкомитет по биоресурсам.

При помощи специальных перчаток сотрудникам ведомства удалось поймать экзотического зверя и посадить его в коробку. Затем енотовидную собаку отправили в лечебную станцию по спасению. После того, как животное пройдет реабилитацию, его вернут в естественную среду обитания.

Жительница предместья Рабочего в Иркутской области устроила дома настоящий зоопарк. Вместе с ее семьей в доме проживают как домашние, так и экзотические животные. Среди них — лиса, енот и три африканских ежа.