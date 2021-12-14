Вандалы обокрали ЗАГС в Татарстане

Казань, 14 декабря. Неизвестные украли новогодние игрушки и подарки, установленные у здания ЗАГСа в татарстанском Нижнекамске. Действия злоумышленников попали на камеру видеонаблюдения.

По словам начальника управления ЗАГСа Нижнекамского района Бэллы Махотиной, входная группа дворца бракосочетаний была полностью украшена гирляндами и подарочными коробками. Неизвестные все это сорвали и унесли с собой, существенно повредив при этом стоящую у здания тую.

«Ночью «находчивые» граждане решили все наше оформление использовать для себя. Видно, как пара людей занимается вандализмом и срывает гирлянды с перил, новогодние игрушки с туи, обрывая елочную гирлянду, воруя подарочные коробки», — написала в Instagram Махотина.

Она добавила, что очень расстроена случившимся. Особенно ей обидно за труд работников ЗАГСа, которые самостоятельно придумали и украсили дворец бракосочетаний.

Ранее ФАН сообщал, что в Казани злоумышленники украли сейф из здания республиканского следственного управления. В нем находилось более 14 миллионов рублей.