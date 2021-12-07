Жительница Казани сняла на видео избиение годовалой дочери

Казань, 7 декабря. Прокуратура Советского района Казани проводит проверку по факту видео, на кадрах которого мать издевается на годовалой дочерью.

Соответствующие кадры ранее распространились по социальным сетям. На них запечатлено, как женщина жестоко толкает маленького ребенка на пол и нецензурно выражается. Девочка в это время громко плачет, однако слезы дочери не останавливают обидчицу.

Согласно информации местных СМИ, незадолго до инцидента женщина поругалась со своим возлюбленным. Злость она решила выместить на ребенке. С заявлением в правоохранительные органы обратилась бабушка пострадавшей девочки.

Сейчас малышка находится в больнице, ее изъяли у матери. Семью поставили на учет в полиции и социальных службах. Прокуратура в рамках расследования оценит работу органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Во Всеволожске завершилось расследование уголовного дела, возбужденного против 24-летнего местного жителя. Летом этого года мужчина пытался убить четырехлетнюю дочь своей сожительницы.