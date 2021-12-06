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Подросток погиб под колесами трамвая в Казани
Происшествия
Подросток погиб под колесами трамвая в Казани
kazantransport.ru  /  Официальный интернет-портал Комитета по транспорту Казани

Казань, 6 декабря. В столице Татарстана под колесами трамвая погиб 15-летний подросток. Об этом ФАН сообщили в городском МУП «Метроэлектротранс».

Трагедия произошла на улице Отрадная, где следовавший по маршруту №4 трамвай не успел затормозить перед ребенком. На предприятии заверили, что подросток перебегал пути в неположенном месте.

«Следуя из кадров с видеорегистратора трамвая, ребенок перебегал дорогу в неположенном месте, трамвай резко затормозил, но остановиться не успел», — заявили в «Метроэлектротрансе».

В настоящее время движение маршрута №4 приостановлено. На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее ФАН сообщал, что в Казани водитель «КамАЗа» сбил переходившего дорогу семилетнего мальчика. Ребенок скончался на месте.

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Все новости / Происшествия / Подросток погиб под колесами трамвая в Казани
россия татарстан трамвай сбил ребенка
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