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Двое татарстанцев пытали утюгом мужчину, чтобы заполучить его автомобиль
Происшествия
Двое татарстанцев пытали утюгом мужчину, чтобы заполучить его автомобиль
pixabay.com  / 

Казань, 2 декабря. Двое жителей татарстанского города Бугульма избили и пытали утюгом мужчину, требуя оформить на их имя доверенность на автомобиль. Об этом ФАН сообщили в региональном управлении МВД.

Как удалось установить правоохранителям, 65-летний потерпевший находился в доме у своего приятеля, где распивал спиртные напитки с незнакомыми ему мужчинами. В какой-то момент между ними произошел конфликт, и двое незнакомцев избили оппонента, после чего стали прикладывать к его груди раскаленный утюг.

Злоумышленники вынесли несколько ценных вещей из квартиры и вернулись на следующий день. На этот раз они стали требовать у потерпевшего передать им свой автомобиль. Сбежать мужчина смог, когда его обидчики уснули. С полученными травмами и ожогом груди он обратился в больницу.

«Подельники похитили ключи от квартиры и машины. Из жилища они вынесли продукты питания и телевизор, который продали. Вернувшись, подозреваемые удерживали потерпевшего в квартире, за освобождение они требовали доверенность на автомашину», — рассказали в республиканском МВД.

Позднее полицейскими были задержаны ранее судимые жители Бугульмы в возрасте 32 и 43 лет. В их отношении возбуждено уголовное дело по статьям о краже и покушении на преступление.

Ранее ФАН сообщал, что житель Татарстана в Альметьевске до смерти избил свою жену. Конфликт между супругами произошел из-за упреков в низком уровне дохода мужчины.

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Все новости / Происшествия / Двое татарстанцев пытали утюгом мужчину, чтобы заполучить его автомобиль
россия татарстан пытки утюг доверенность на машину
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