ФАН публикует фото с места ДТП с участием автобуса с вахтовиками в Татарстане

Казань, 1 декабря. Федеральное агентство новостей обнародовало фотографии с места дорожной аварии с участием автобуса с вахтовиками и фуры в Татарстане, в результате которого погиб один человек.
Дорожная авария произошла в особой экономической зоне Елабуги ранним утром в среду. «Татар-информ» сообщает, что в результате погиб один человек. Также есть информация о пострадавших.
Федеральное агентство новостей /
Согласно снимкам, предоставленным корреспондентом ФАН, передняя часть автобуса сильно пострадала. Также имеются повреждения у фуры.
Федеральное агентство новостей /
Федеральное агентство новостей /
Обстоятельства инцидента выясняются. Пострадавших в результате инцидента отвели на проходную завода «ЕлАЗ»