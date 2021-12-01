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ФАН публикует фото с места ДТП с участием автобуса с вахтовиками в Татарстане

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 08:51
Происшествия
ФАН публикует фото с места ДТП с участием автобуса с вахтовиками в Татарстане
Федеральное агентство новостей

Казань, 1 декабря. Федеральное агентство новостей обнародовало фотографии с места дорожной аварии с участием автобуса с вахтовиками и фуры в Татарстане, в результате которого погиб один человек.

Дорожная авария произошла в особой экономической зоне Елабуги ранним утром в среду. «Татар-информ» сообщает, что в результате погиб один человек. Также есть информация о пострадавших.

ФАН публикует фото с места ДТП с участием автобуса с вахтовиками в Татарстане
Федеральное агентство новостей /

Согласно снимкам, предоставленным корреспондентом ФАН, передняя часть автобуса сильно пострадала. Также имеются повреждения у фуры.

ФАН публикует фото с места ДТП с участием автобуса с вахтовиками в Татарстане
Федеральное агентство новостей /

ФАН публикует фото с места ДТП с участием автобуса с вахтовиками в Татарстане
Федеральное агентство новостей /

Обстоятельства инцидента выясняются. Пострадавших в результате инцидента отвели на проходную завода «ЕлАЗ»

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