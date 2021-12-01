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Автобус с вахтовиками столкнулся с фурой в Татарстане

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 08:44
Происшествия
Автобус с вахтовиками столкнулся с фурой в Татарстане
Невские Новости  /  Александра Лашко

Казань, 1 декабря. Автобус с вахтовиками столкнулся с грузовиком в Республике Татарстан, сообщает агентство «Татар-информ».

Согласно данным агентства, дорожная авария произошла в особой экономической зоне Елабуги ранним утром в среду. По предварительной информации, погиб один человек. О точном числе пострадавших не сообщается.

Кадры с места происшествия свидетельствуют, что пассажирский автобус буквально протаранил грузовик. Серьезно пострадала задняя и боковая часть фуры.

Обстоятельства ДТП выясняются. Пострадавших в результате инцидента отвели на проходную завода «ЕлАЗ». Об этом пишет «Татар-информ».

Ранее легковой автомобиль на трассе в Татарстане сбил насмерть 15-летнюю девушку. Инцидент произошел на шестом километре автодороги Мензелинск – Русский Каран.

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