Девушка-подросток погибла на трассе в Татарстане

Казань, 27 ноября. Легковой автомобиль на трассе в Татарстане сбил насмерть 15-летнюю девушку, сообщает региональный главк ГИБДД.

Инцидент произошел на шестом километре автодороги Мензелинск – Русский Каран. По предварительным данным, на высокой скорости автомобиль сбил девушку, которая шла на проезжей части. На ее одежде не было световозвращающих элементов.

Девушка от полученных травм скончалась на месте ДТП. ГИБДД Татарстана в связи с происшествием напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и призывает участников дорожного движения быть внимательными и осторожными.

Ранее сообщалось, что четырехмесячный младенец погиб в дорожной аварии на трассе в Татарстане. Столкновение участников ДТП было лобовым.