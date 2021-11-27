Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 ноября 08:53
08:52
Политика
Политолог Ищенко сравнил «Саммит за демократию» со свадьбой
08:52
Политика
Премьер Японии Кисида допустил нанесение превентивных ударов по противнику
08:51
Политика
Политолог Ищенко о «Саммите за демократию»: страны ни о чем не договорятся
08:48
Общество
Автоэксперт Бревдо посоветовал проверить исправность аккумулятора перед холодами
08:45
Происшествия
Семьи погибших при взрыве на шахте «Листвяжная» получат по 250 тыс. рублей
08:42
Политика
Политолог Гаспарян: Зеленский ничего не может сделать со своей страной
08:41
Общество
Самыми популярными направлениями осенью среди россиян стали Москва и Петербург
08:40
Политика
Политик Клименко: одна фраза Зеленского о телеканалах испортила весь пресс-марафон
08:37
Происшествия
Два человека стали жертвами столкновения автомобиля с автобусом в Красноярске
08:36
Общество
Новосибирских туристов оштрафовали на 2,2 млн рублей за нарушение режима самоизоляции
Все новости

Девушка-подросток погибла на трассе в Татарстане

Происшествия
Девушка-подросток погибла на трассе в Татарстане
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Казань, 27 ноября. Легковой автомобиль на трассе в Татарстане сбил насмерть 15-летнюю девушку, сообщает региональный главк ГИБДД.

Инцидент произошел на шестом километре автодороги Мензелинск – Русский Каран. По предварительным данным, на высокой скорости автомобиль сбил девушку, которая шла на проезжей части. На ее одежде не было световозвращающих элементов.

Девушка от полученных травм скончалась на месте ДТП. ГИБДД Татарстана в связи с происшествием напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и призывает участников дорожного движения быть внимательными и осторожными.

Ранее сообщалось, что четырехмесячный младенец погиб в дорожной аварии на трассе в Татарстане. Столкновение участников ДТП было лобовым.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Девушка-подросток погибла на трассе в Татарстане
дтп подросток татарстан
Комментировать