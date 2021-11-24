Спаривающиеся посреди дороги собаки парализовали движение в Набережных Челнах

Казань, 24 ноября. Совокупляющиеся собаки парализовали движение в городе Набережные Челны. Животные предались ласкам посреди автомобильной дороги.

На опубликованном в паблике «Мой город — Казань» в сети «ВКонтакте» видеоролике заметно, как посередине проезжей части совокупляются две собаки, а позднее к ним присоединяется третья. Это действо заставляет остановиться ехавшего по дороге автомобилиста, который и снял происходящее на видео.

По информации паблика, инцидент произошел в Набережных Челнах. Случившееся администраторы в шутку сравнили с вакцинацией.

«Челнинские собаки прививаются. И пусть весь мир подождет», — говорится в описании к ролику.

Ранее ФАН сообщал, что неравнодушные жители Татарстана спасли жизнь собаке, у которой стрелой была прострелена шея. Они передали животное в ветеринарную клинику.