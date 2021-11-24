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Водитель водовоза насмерть сбил переходившего дорогу ребенка в Казани
Происшествия
Водитель водовоза насмерть сбил переходившего дорогу ребенка в Казани
epp.genproc.gov.ru  /  Генеральная прокуратура Российской Федерации

Казань, 24 ноября. Водитель «КамАЗа» в столице Татарстана сбил переходившего дорогу семилетнего мальчика. Ребенок скончался на месте, сообщили ФАН в региональном следственном управлении.

По данным ведомства, трагедия произошла на перекрестке улиц Можайского и Горьковское шоссе. Мальчик переходил дорогу в положенном месте. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, приведшем по неосторожности к смерти человека.

«Водитель сбил переходившего дорогу по пешеходному переходу семилетнего мальчика. В результате полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте», — говорится в сообщении следственного управления.

По данным прокуратуры Татарстана, инцидент произошел с участием водовоза, за рулем которого находился 65-летний мужчина. При этом мальчик переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

Ранее ФАН сообщал, что мужчина в Татарстане за небольшой промежуток времени совершил наезд на двух человек. Сначала он насмерть сбил пожилую женщину, а затем, пытаясь скрыться от преследования полиции, нанес повреждения еще одному человеку.

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россия татарстан сбил ребенка водовоз
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