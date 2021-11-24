ФАН узнал, как введение QR-кодов в автобусах сказалось на жизни жителей Казани

Казань, 24 ноября. Жители Татарстана неоднозначно восприняли введение в республики QR-кодов для передвижения на общественном транспорте. Нововведение уже привело к локальным скандалам, однако региональные власти считают ситуацию в целом стабильной.

Жительница Казани Айсылу Белоусова в беседе с ФАН заявила, что требование QR-кодов в автобусах идет в разрез утверждениям властей о добровольной вакцинации против коронавируса. Девушка не выступает против прививок, но и то, что происходит в общественном транспорте, она не может назвать нормальным.

«У меня есть QR-код, и я планирую еще привиться, но то, что происходит, я даже не знаю, как можно описать. Права человека, добровольная вакцинация — все это куда-то делось», — сказала Белоусова.

Ее поддерживает Лейла Сабирзянова, которая указывает на некоторые перегибы. По ее словам, из автобусов в морозную погоду высаживают пожилых людей.

«Сжимается сердце от того, что происходит. Мне сложно понять, что это про здоровье и заботу о гражданах», — отметила девушка.

В то же время житель Казани Константин Т. уверен, что предпринимаемые властями меры по ограничению распространения инфекции оправданы, и более того, их следует усилить. Коронавирус отнимает жизни людей, обезопасить себя и близких можно только с помощью прививки, считает мужчина.

«Мне кажется, что должно быть решение об обязательной вакцинации всего трудоспособного населения. Только среди моих близких коллег за последний месяц умерли трое родителей. Все, как факт, без прививки. Происходящее очень близко и страшно», — рассказал собеседник ФАН.

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Пока не все жители Татарстана могут попасть в общественный транспорт, часть из них объединяется в различные группы в мессенджерах. Там они совместно пытаются добраться до пункта назначения на личном автотранспорте.

«Люди создают группы в Telegram или WhatsApp, где просят подвезти до нужного места. Кто-то сам предлагает подбросить, если это ему по пути. Некоторые скидываются и коллективно заказывают такси, чтобы поездка обошлась дешевле», — сообщила Алсу Д.

Правило, по которому совершеннолетние жители Татарстана обязаны предоставить QR-код для передвижения на общественном транспорте, действует с понедельника. По словам главы регионального минтранса Фарита Ханифова, только в первый день действия новых правил из транспорта в Казани высадили более двух тысяч человек. При этом он подчеркнул, что эта цифра составляет 0,5% от общего числа перевезенных пассажиров. Поэтому можно с уверенностью сказать, что проверка QR-кодов не повлияла на работу общественного транспорта в республике.

Ранее ФАН сообщал, что пассажир автобуса в Казани распылил в лицо кондуктору газовый баллончик. Так мужчина отреагировал на просьбу о предъявлении QR-кода.