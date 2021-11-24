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Происшествия
Готовившего атаку на школу в Казани подростка направили к психиатрам
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Готовившего атаку на школу в Казани подростка направили к психиатрам

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 09:04
Происшествия
Готовившего атаку на школу в Казани подростка направили к психиатрам
РУФСБ России по Архангельской области

Казань, 24 ноября. Подростка, который готовил вооруженную атаку на школу в Казани, отправили на психиатрическую экспертизу. Соответствующей информацией во время беседы с представителями СМИ поделились в пресс-центре СК.

В СК сообщили, что злоумышленника сейчас поместили в психиатрический стационар закрытого типа для прохождения соответствующей экспертизы. Пресс-служба ведомства уточнила, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более человек в отношении 14-летнего подростка.

Пресс-центр подчеркнул, что подросток готовился к атаке на учеников школы одного из районов Татарстана. Он планировал нападение на свою бывшую школу. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин приказал поставить ход и результаты расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов во время обысков в квартире подростка обнаружили изображение Адольфа Гитлера. Злоумышленник использовал эту фотографию в качестве заставки на рабочем столе компьютера.

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