Готовившего атаку на школу в Казани подростка направили к психиатрам

Казань, 24 ноября. Подростка, который готовил вооруженную атаку на школу в Казани, отправили на психиатрическую экспертизу. Соответствующей информацией во время беседы с представителями СМИ поделились в пресс-центре СК.

В СК сообщили, что злоумышленника сейчас поместили в психиатрический стационар закрытого типа для прохождения соответствующей экспертизы. Пресс-служба ведомства уточнила, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более человек в отношении 14-летнего подростка.

Пресс-центр подчеркнул, что подросток готовился к атаке на учеников школы одного из районов Татарстана. Он планировал нападение на свою бывшую школу. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин приказал поставить ход и результаты расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов во время обысков в квартире подростка обнаружили изображение Адольфа Гитлера. Злоумышленник использовал эту фотографию в качестве заставки на рабочем столе компьютера.