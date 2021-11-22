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Песков заявил, что Татарстан действует в рамках особых полномочий по QR-кодам

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 14:06
Общество
Песков заявил, что Татарстан действует в рамках особых полномочий по QR-кодам
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 22 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Татарстана используют особые полномочия для обеспечения безопасности здоровья людей на фоне распространения коронавирусной инфекции.

По словам Пескова, введение системы цифровых кодов на общественном транспорте в Татарстане не может быть реализовано без определенных проблем на начальном этапе. Он также выразил надежду на то, что эта ситуация в дальнейшем сможет выровняться. Кроме того, эта мера введена в регионе для сохранения здоровья жителей.

QR-коды введены в Татарстане для проезда в общественном транспорте с понедельника. Сотрудники «Метроэлектротранса» уже высадили более 500 пассажиров из казанского общественного транспорта за отсутствие подтверждения о вакцинации

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