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СКР возбудил уголовное дело после массового отравления метанолом в Казани

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 04:06
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело после массового отравления метанолом в Казани
kld.sledcom.ru  /  Пресс-служба СУ СК РФ по Калининградской области

Казань, 21 ноября. Новое уголовное дело возбуждено после отравления метанолом минимум 14 человек в Казани. Такие данные привели в следственном управлении СКР по Республике Татарстан.

Уголовное преследование инициировано в соответствии с ч. 1 ст. 173.1 УК РФ («Розничная продажа спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенная в крупном размере»). Следователи предполагают, что подозреваемый восемь лет покупал у неустановленных лиц спирт и впоследствии сбывал его в Казани. Одним из его покупателей был также отравившийся метанолом студент.

«При этом, по предварительным данным, молодые люди по ошибке выпили вместо приобретенной у него спиртосодержащей продукции жидкость, содержащую метанол, которую взяли из багажника автомобиля, в котором им был доставлен алкоголь», — следует из сообщения Следкома.

Накануне скончалась одна из студенток, которая отравилась на вечеринке в Казани. Медики боролись за жизнь 20-летней девушки, однако спасти ее не удалось.

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