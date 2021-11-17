Жители Татарстана стали свидетелями падения метеора

Казань, 17 ноября. Падению метеора в Татарстане предшествовала яркая вспышка в вечернем небе. Местные жители запечатлели событие на камеры мобильных телефонов.

Наблюдать падение метеора можно было примерно в 19:40 среды (время совпадает с московским). Насладиться явлением смогли жители Казани, Балтасей и Зеленодольска.

Некоторые граждане признались, что оказались не готовы увидеть падение космического объекта. Один из пользователей соцсетей пояснил, что произошедшее связано с активностью метеорного потока Леониды, которой можно наблюдать в ночь с 17 на 18 ноября.

Необычный светящийся объект несколько дней назад замечен в небе над Петербургом. Астроном Максим Ховричев уточнил, что жители видели свет от падения болида в районе Карелии.