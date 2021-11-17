Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 00:38
00:34
Общество
Вильфанд: атмосферное давление резко снизится в Европейской России
00:24
Общество
Регулятор CDC проводит расследование после обнаружения пробирок с оспой в лаборатории США
00:16
Армия
Глава Пентагона Остин: США не знают целей «действий России» рядом с Украиной
00:02
Общество
Эксперт Баженов назвал условия для снижения цен на бензин в России
00:00
Общество
Политолог Межевич и дипломат Бабакр предрекли пути решения миграционного кризиса в Европе
23:59
Шоу-бизнес
Тарасов и Костенко взяли паузу в интимной жизни из-за рождения сына
23:53
Общество
Крупнейшую в мире медузу впервые засняли в Дальневосточном морском заповеднике
23:42
Общество
Обновленный список препаратов для лечения COVID-19 представили в России
23:22
Происшествия
Жители Татарстана стали свидетелями падения метеора
23:16
Общество
Том Холланд устроился на работу в бар для подготовки к роли Натана Дрейка в «Неизведанном»
Все новости

Жители Татарстана стали свидетелями падения метеора

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 23:28
Происшествия
Жители Татарстана стали свидетелями падения метеора
pixabay.com

Казань, 17 ноября. Падению метеора в Татарстане предшествовала яркая вспышка в вечернем небе. Местные жители запечатлели событие на камеры мобильных телефонов.

Наблюдать падение метеора можно было примерно в 19:40 среды (время совпадает с московским). Насладиться явлением смогли жители Казани, Балтасей и Зеленодольска.

Некоторые граждане признались, что оказались не готовы увидеть падение космического объекта. Один из пользователей соцсетей пояснил, что произошедшее связано с активностью метеорного потока Леониды, которой можно наблюдать в ночь с 17 на 18 ноября.

Необычный светящийся объект несколько дней назад замечен в небе над Петербургом. Астроном Максим Ховричев уточнил, что жители видели свет от падения болида в районе Карелии.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Жители Татарстана стали свидетелями падения метеора
татарстан метеорит метеор
Комментировать