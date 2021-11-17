Количество пострадавших из-за отравления метанолом в Татарстане возросло до 14 человек

Казань, 17 ноября. Число отравившихся метанолом в Татарстане возросло до 14 человек. Накануне девушка с признаками отравления была доставлена в больницу в Москве. Соответствующую информацию привели в республиканском Минздраве.

По факту данного происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Полицией уже задержаны четыре человека, которых подозревают в сбыте несертифицированной алкогольной продукции.

«В одну из больниц Москвы госпитализировали девушку, которая накануне на дне рождении приятеля отравилась метанолом в Казани», — следует из сообщения.

Правоохранители сообщили, что один из отравившихся накануне приобрел у приятеля пятилитровую канистру с алкоголем. Пострадавший хотел угостить своих друзей на праздновании дня рождения. Несмотря на это, мужчина случайно взял из багажника машины не купленный спирт, а бутылку со стеклоомывателем.