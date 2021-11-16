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Казанский метрополитен открыл вакансию контролера QR-кодов
Общество
Казанский метрополитен открыл вакансию контролера QR-кодов
Невские Новости  /  Сергей Борода

Казань, 16 ноября. Предприятие «Метроэлектротранс» в Казани объявило о наборе контролеров QR-кодов в метро с зарплатой в 20 тыс. рублей, говорится в Telegram-канале организации.

Власти Татарстана сообщили, что в связи с распространением коронавируса с 22 ноября в республике запретят проезд пассажиров без QR-кодов старше 18 лет в пригородном, городском и межмуниципальном транспорте. Мера распространяется в том числе на казанский метрополитен. Проверка QR-кодов будет осуществляться силами перевозчиков.

«МУП "Метроэлектротранс" срочно набирает контролеров для проверки QR-кодов на станциях метрополитена в дирекцию по сборам доходов и движения», — говорится в сообщении.

В случае необходимости перевозчикам предоставят субсидии на приобретение технических средств для проверки электронных документов. Рабочий день контролеров QR-кодов будет длиться с 06:00 до 18:00 или с 12:00 до 24:00 часов. Для соискателя наличие кода является обязательным условием.

Кабмин министров России пообещал тщательно отрабатывать введение системы QR-кодов в транспорте, сообщил первый зампред Правительства РФ Андрей Белоусов.

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метро qr-код контролер
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