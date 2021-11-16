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Священники в Казани по приглашению посещают COVID-больных для проведения таинств
Общество
Священники в Казани по приглашению посещают COVID-больных для проведения таинств
 /  Виктор Кузнецов

Казань, 16 ноября. Священнослужители Казанской епархии начали посещать больных с коронавирусной инфекцией в стационарах. Их также можно пригласить в «красную зону» медучреждения для проведения религиозных таинств.

Как отметили в епархии, для приглашения священника необходимо сначала уведомить об этом лечащего врача и позвонить на горячую линию религиозной организации. Решение о допуске священнослужителя в стационар принимает медицинский работник.

Непосредственно в лечебном учреждении священник может провести окормление, причастить и соборовать больных, а также преподать им просфоры и святую воду. Совершение этих и других таинств в стационарах допустимо, уточнили в епархии.

«Препятствий для совершения таинств в отделениях, где лежат люди с диагнозом COVID-19, нет. Священник может причастить больных, находящихся в сознании. Пациентов, находящихся в коматозном состоянии, можно соборовать кратким чином», — привели там слова руководителя отдела по взаимодействию с медучреждениями Казанской епархии иеромонаха Романа.

Сам отец Роман уже побывал в госпитале ветеранов войн в Казани по просьбе родственников пациентов с COVID-19. Он причастил верующих, преподал им просфоры и святую воду, а также соборовал пациентов, находящихся в реанимации.

В начале октября вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла, что правительство готово поддержать развитие в России института больничных священников. Она напомнила, что еще на Руси в больницах располагался храм со священником. Однако эта традиция со временем была утрачена, и теперь ее можно возродить, учитывая то, как посещение священниками больных способствует удачному исходу лечения, отмечала зампред правительства.

Ранее ФАН сообщал, что суд в Казани приговорил к заключению в колонии бывшего имама мечети. Его признали виновным в участии в одной из запрещенных в России экстремистских религиозных организаций.

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россия священник татарстан коронавирус covid-19 казанская епархия
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