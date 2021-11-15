Робот-доставщик застрял в сугробе в Иннополисе

Казань, 15 ноября. Робот-доставщик еды компании «Яндекс» в татарстанском Иннополисе застрял в сугробе, из которого не мог выбраться самостоятельно. Видеокадры случившегося попали в соцсети.

На них видно, как задние колеса ровера попали в снег, из-за чего машина встала. Проходившие мимо девушки убрали руками снег и подтолкнули робота, после чего он самостоятельно продолжил движение. Сама ситуация у авторов видео вызвала веселье.

Роботы «Яндекса», доставляющие еду и продукты, работают в Иннополисе и в Москве с конца 2020 года. В феврале в компании отмечали, что их беспилотные машины проехали более шести тысяч километров.

Ранее ФАН сообщал, что житель Татарстана помог выбраться застрявшему в оконной раме котенку. Мужчине удалось протолкнуть животное обратно в квартиру.