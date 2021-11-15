Казанский чак-чак победил во всероссийском конкурсе продуктов питания

Казань, 15 ноября. Чак-чак из Татарстана стал победителем национального конкурса брендов продуктов питания «Вкусы России». Он разделил первое место с прохоровской солдатской кашей из Белгородской области и ставропольскими яблоками.

Итоги конкурса в данный момент подводятся на специальной церемонии в Минсельхозе России с участием главы ведомства Дмитрия Патрушева. Победители народного голосования были объявлены в ходе мероприятия.

«В этом году мы определили трех победителей голосования — это прохоровская солдатская каша, казанский чак-чак и ставропольские яблоки. Обращаю внимание, что это не первое, второе и третье места, а именно равноценные победители», — сказал Ян Дюннинг, гендиректор компании-партнера конкурса, организованного Минсельхозом РФ.

В ходе церемонии глава Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил всех за внимание к региональным брендам и напомнил, что история чак-чака насчитывает больше тысячи лет. Со своей стороны Патрушев отметил вкусовые качества этого продукта и заверил, что бренд получит поддержку в продвижении на рынках страны и за рубежом.

Прошедший в этом году конкурс «Вкусы России» стал вторым. В прошлом году победителями народного голосования стали такие бренды, как дагестанская баранина, бурятские буузы и подмосковные сыры.

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