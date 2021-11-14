Четырехмесячный младенец погиб в лобовой аварии на трассе в Татарстане

Казань, 14 ноября. Серьезная авария с участием «Нивы» и «Лады» произошла в Елабужском районе Татарстана. Жертвой ДТП стал новорожденный ребенок, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, автомобилист на «Ниве» с башкирскими номерами начал обгонять машины в неположенном месте. В один момент водитель допустил лобовое столкновение с «Ладой». Автомобили откинуло в разные стороны, на них имеются серьезные повреждения.

В результате аварии погиб четырехмесячный младенец, который находился в салоне «Нивы». Четыре человека также получили травмы различной степени тяжести.

В произошедшем будут разбираться уполномоченные органы. Все детали и обстоятельства ДТП устанавливаются.

На днях в Татарстане мужчина погиб под колесами товарного поезда. Трагедия произошла на пешеходном переходе около станции Свияжск.