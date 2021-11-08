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Суд вынес приговор поджигателю опорного пункта полиции в казанских Дербышках
Происшествия
Суд вынес приговор поджигателю опорного пункта полиции в казанских Дербышках
pixabay.com  /  Arek Socha

Казань, 8 ноября. Житель Казани отправится в тюрьму на три года за поджог опорного пункта полиции в Дербышках. Такое решение вынес суд.

Преступление было совершено на улице Мира. Злоумышленник забежал в опорный пункт полиции, разлил горючую жидкость и поднес зажигалку. Произошел пожар.

Сотрудники правоохранительных органов вызвали спасателей, которые оперативно потушили пламя. Силовики в тот же день задержали подозреваемого. На допросе он объяснил, что в участке ему не выдали необходимые документы для решения вопроса о снятии с административного надзора. Он решил таким образом отомстить. Теперь ему предстоит провести три года в тюрьме.

Стражи порядка ранее задержали компанию друзей, которых подозревают в поджоге домов с людьми в Екатеринбурге. Предполагаемыми злоумышленниками оказались 20-летний рецидивист и два 16-летних подростка.

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