Суд вынес приговор поджигателю опорного пункта полиции в казанских Дербышках

Казань, 8 ноября. Житель Казани отправится в тюрьму на три года за поджог опорного пункта полиции в Дербышках. Такое решение вынес суд.

Преступление было совершено на улице Мира. Злоумышленник забежал в опорный пункт полиции, разлил горючую жидкость и поднес зажигалку. Произошел пожар.

Сотрудники правоохранительных органов вызвали спасателей, которые оперативно потушили пламя. Силовики в тот же день задержали подозреваемого. На допросе он объяснил, что в участке ему не выдали необходимые документы для решения вопроса о снятии с административного надзора. Он решил таким образом отомстить. Теперь ему предстоит провести три года в тюрьме.

Стражи порядка ранее задержали компанию друзей, которых подозревают в поджоге домов с людьми в Екатеринбурге. Предполагаемыми злоумышленниками оказались 20-летний рецидивист и два 16-летних подростка.