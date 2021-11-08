Житель Татарстана зарезал соседа за не пожаренный вовремя шашлык

Казань, 8 ноября. Житель Татарстана зарезал ножом своего соседа за не приготовленный вовремя шашлык, сообщили ФАН в региональном следственном управлении. Оба мужчины употребляли спиртное.

По данным ведомства, трагедия произошла в селе Большой Арташ Сабинского района республики. Мужчины в возрасте 31 и 25 лет решили пожарить шашлык у дома первого. Там они начали размораживать масло и распивать спиртные напитки. В какой-то момент хозяин дома отлучился по делам, но вернувшись обнаружил, что шашлык все еще не готов. На этой почве между мужчинами возник скандал, в ходе которого гость получил удар ножом в грудь.

«Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин ударил гостя ножом в грудь и ушел спать. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте», — отметили в следственном управлении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Он признал свою причастность к преступлению и заключен под стражу.

Ранее ФАН сообщал, что житель татарстанского села Поисево во время ссоры зарезал свою возлюбленную. Мужчина нанес по жертве не менее пяти ударов ножом.