Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 16:11
16:09
Общество
Проживший 20 лет в Германии россиянин пожаловался на дороговизну здоровой пищи в стране
16:06
Происшествия
Житель Челябинска предстанет перед судом за расстрел собаки
16:03
Экономика
Транзит российского газа через Украину вырос на 54%
15:59
Общество
Эксперт Лысаков оценил предложение отменить скидки за нарушения ПДД
15:59
Общество
Правнук Сталина Бенсаад прокомментировал попытки отца выселить его из квартиры прадеда
15:57
Происшествия
Житель Татарстана зарезал соседа за не пожаренный вовремя шашлык
15:57
Общество
Юные вокалистки из Донбасса рассказали, как пережили войну
15:55
Армия
Корабли «Ейск» и «Касимов» ВМФ РФ отработали поиск субмарин на учениях в Черном море
15:54
Происшествия
Мессенджер Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за неудаление запрещенного в России контента
15:53
Общество
Новосибирская область вводит QR-коды для посещения кафе и ресторанов
Все новости

Житель Татарстана зарезал соседа за не пожаренный вовремя шашлык
Происшествия
Житель Татарстана зарезал соседа за не пожаренный вовремя шашлык
pixabay.com  /  Free-Photos

Казань, 8 ноября. Житель Татарстана зарезал ножом своего соседа за не приготовленный вовремя шашлык, сообщили ФАН в региональном следственном управлении. Оба мужчины употребляли спиртное.

По данным ведомства, трагедия произошла в селе Большой Арташ Сабинского района республики. Мужчины в возрасте 31 и 25 лет решили пожарить шашлык у дома первого. Там они начали размораживать масло и распивать спиртные напитки. В какой-то момент хозяин дома отлучился по делам, но вернувшись обнаружил, что шашлык все еще не готов. На этой почве между мужчинами возник скандал, в ходе которого гость получил удар ножом в грудь.

«Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин ударил гостя ножом в грудь и ушел спать. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте», — отметили в следственном управлении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Он признал свою причастность к преступлению и заключен под стражу.

Ранее ФАН сообщал, что житель татарстанского села Поисево во время ссоры зарезал свою возлюбленную. Мужчина нанес по жертве не менее пяти ударов ножом.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Житель Татарстана зарезал соседа за не пожаренный вовремя шашлык
россия убийство татарстан шашлык
Комментировать