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Двух жителей Татарстана насмерть засыпало землей во время прокладки траншеи

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 14:08
Происшествия
Двух жителей Татарстана насмерть засыпало землей во время прокладки траншеи
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Казань, 4 ноября. Молодой мужчина и подросток оказались заживо похороненными при обрушении грунта в Татарстане. Их привлекали в качестве подсобных рабочих.

Трагедия произошла во время проведения земляных работ в коттеджном поселке «Брайт Парк» Лаишевского муниципального района. Часть грунта траншеи для прокладки трубопровода обвалилась и засыпала двух людей.

Потерпевшими оказались 21-летний молодой человек и 14-летний подросток, которые привлекались к земляным работам в качестве подсобных рабочих. Один из них погиб на месте происшествия, второй — по дороге в больницу. Полиция проводит проверку по факту трагедии. По ее итогам будет вынесено процессуальное решение.

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