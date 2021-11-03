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Жители Казани помогли вернуть украденный планшет переписчицы

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 18:44
Общество
Жители Казани помогли вернуть украденный планшет переписчицы
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Казань, 3 ноября. Планшет, украденный у переписчицы на одной из автобусных остановок в Казани, был возвращен владельцу неравнодушными гражданами. Об этом сообщили представители правоохранительных органов Республики Татарстан.

Планшет вернул 32-летний житель Казани по имени Эмиль. По его словам, он искал в социальных сетях объявления о находках, так как его жена сама потеряла планшет. Обнаружив похожее устройство он договорился о встрече с молодым человеком по имени Данил. Он отдал ему планшет безвозмездно, передает информационное агентство «Татар-информ».

Компьютер оказался лишь внешне похожим на устройство жены казанца. Он предположил, что планшет принадлежит сотруднику Росстата и решил отнести его в отделение полиции. Полицейские опросили его и Данила и выяснили, что мать молодого человека случайно нашла планшет на улице и попросила сына поискать владельца устройства в Сети. В результате полицейские вернули пропажу хозяйке.

Отмечается, что данные о переписи на планшете были защищены паролем, который злоумышленники не смогли взломать. Предполагается, что именно поэтому они решили выкинуть украденное устройство.

Как сообщалось ранее, овчарка по кличке Лорд помогла полицейским поймать грабителей продуктового магазина в Ангарске. Служебная собака быстро взяла след преступников и привела правоохранителей к преступникам.

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