Жители Казани помогли вернуть украденный планшет переписчицы

Казань, 3 ноября. Планшет, украденный у переписчицы на одной из автобусных остановок в Казани, был возвращен владельцу неравнодушными гражданами. Об этом сообщили представители правоохранительных органов Республики Татарстан.

Планшет вернул 32-летний житель Казани по имени Эмиль. По его словам, он искал в социальных сетях объявления о находках, так как его жена сама потеряла планшет. Обнаружив похожее устройство он договорился о встрече с молодым человеком по имени Данил. Он отдал ему планшет безвозмездно, передает информационное агентство «Татар-информ».

Компьютер оказался лишь внешне похожим на устройство жены казанца. Он предположил, что планшет принадлежит сотруднику Росстата и решил отнести его в отделение полиции. Полицейские опросили его и Данила и выяснили, что мать молодого человека случайно нашла планшет на улице и попросила сына поискать владельца устройства в Сети. В результате полицейские вернули пропажу хозяйке.

Отмечается, что данные о переписи на планшете были защищены паролем, который злоумышленники не смогли взломать. Предполагается, что именно поэтому они решили выкинуть украденное устройство.

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