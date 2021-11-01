Семеро молодых людей решили выяснить отношения на кулаках в центре Казани

Казань, 1 ноября. Массовая драка с участием семи человек произошла в Казани на улице Профсоюзная. Разнять агрессивных молодых людей не смогли даже полицейские, пишут местные СМИ.

Мужчины устроили потасовку прямо на проезжей части, раздавая друг другу удары и заваливая оппонентов на асфальт. В драке приняли участие семь человек.

Подоспевшие на место событий сотрудники ГИБДД, которые стали очевидцами боя, попытались разнять агрессоров, но безуспешно. Дерущихся оказалось слишком много, и пока сотрудники полиции успокаивали одних, другие вновь продолжали нападать. Спустя некоторое время участники потасовки прекратили драку и быстро ретировались с места происшествия.

Похожий инцидент произошел этой ночью в Екатеринбурге. На улице Щербакова семь человек, вооруженные битами, гонялись за мужчиной, который пытался сбежать от агрессоров.