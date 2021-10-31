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Спасатели выловили тело пропавшего рыбака из Камы в Татарстане
Происшествия
Спасатели выловили тело пропавшего рыбака из Камы в Татарстане
flickr.com  /  @Alexxx Malev

Казань, 31 октября. Сотрудники МЧС нашли в Каме тело пропавшего рыбака. Оно лежало в водоеме на глубине шести метров в 19 метрах от берега.

Трагедия произошла несколько дней назад. Двое мужчин отправились на рыбалку в Мамадышском районе. В какой-то момент их лодка перевернулась, и они упали в реку.

Один из них смог выплыть на берег возле села Омары. Поисками второго занимались спасатели. Найти 57-летнего рыбака удалось спустя трое суток. Его тело лежало на глубине шести метров в 19 метрах от берега.

Тем временем успешно завершилась операция по спасению трех рыбаков в Мурманской области. Самочувствие любителей отдыха на природе хорошее, помощь медиков им не потребовалась.

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