Спасатели выловили тело пропавшего рыбака из Камы в Татарстане

Казань, 31 октября. Сотрудники МЧС нашли в Каме тело пропавшего рыбака. Оно лежало в водоеме на глубине шести метров в 19 метрах от берега.

Трагедия произошла несколько дней назад. Двое мужчин отправились на рыбалку в Мамадышском районе. В какой-то момент их лодка перевернулась, и они упали в реку.

Один из них смог выплыть на берег возле села Омары. Поисками второго занимались спасатели. Найти 57-летнего рыбака удалось спустя трое суток. Его тело лежало на глубине шести метров в 19 метрах от берега.

Тем временем успешно завершилась операция по спасению трех рыбаков в Мурманской области. Самочувствие любителей отдыха на природе хорошее, помощь медиков им не потребовалась.