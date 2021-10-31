Громкая музыка в машине спровоцировала массовую драку в Казани

Казань, 31 октября. Молодые люди устроили массовую драку на дороге. Полиция задержала дебоширов. Идет проверка, по итогам которой будет вынесено процессуальное решение.

Инцидент произошел напротив дома №3 по улице Глушко. Один из участников потасовки включил на всю громкость музыку в машине. Прохожая сделала замечание мужчине, но тот проигнорировал просьбу и нагрубил женщине, которая позже рассказала о случившемся своему сыну.

Молодой человек решил проучить обидчика и приехал с друзьями на машине к месту происшествия. В итоге словесная перепалка обернулась массовой дракой. На место инцидента прибыли полицейские. Они задержали троих мужчин и доставили в отдел для выяснения всех обстоятельств ЧП. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Тем временем в Юрге завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летней местной жительницы, сообщал портал A42.RU. Жительница Кузбасса до смерти избила мужчину, столкнувшего ее с дивана.