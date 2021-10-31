Утечку газа не обнаружили в квартире отравившейся семьи в Казани

Казань, 31 октября. Утечку в квартире дома в Казани, в которой, по предположительной информации, случилось отравление четырех человек угарным газом, не обнаружили.

Во время осмотра жилища сотрудники газовой службы установили, что газовая плита и колонка работают исправно, а утечку голубого топлива не нашли, сообщил пресс-центр ООО «Газпром трансгаз Казань». Обратная тяга есть при сильно закрытых окнах. Техническое обслуживание оборудования проводилось по графику в текущем году, передает издание «Бизнес Online».

В компании отметили, что всегда необходимо проверять тягу до и после применения газовой колонки или водонагревателя. Также нужно впускать свежий воздух во время использования газовых приборах, особенно если в помещении установлены пластиковые окна, то есть присутствует возможность открывать форточки.

Ранее сообщалось, что семья с двумя детьми отравилась бытовым газом в Казани. Информацию о трагедии спасатели получили от соседей.