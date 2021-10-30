Кровля банкетного зала вспыхнула в Казани

Казань, 30 октября. Одноэтажное здание банкетного зала «Океан лав» загорелось в Казани. Инцидент произошел на улице Адоратского. Информацию об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

По данным МЧС, загорелась кровля банкетного зала. Здание находится рядом с пожарной частью, однако спасатели некоторое время не могли подъехать к горящему объекту. Сообщение о пожаре поступило в 19:30 по местному времени.

Специалисты присвоили возгоранию первую категорию сложности. Огонь тушили четыре звена газодымозащитной службы и шесть автоцистерн. Хозяин заведения сообщил, что в помещении не находились люди.

Пожар был потушен спустя полчаса после поступления звонка об инциденте. В ведомстве сообщили, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Ранее возгорание случилось в одноэтажном доме в районе станции Кутамыш под Пермью. В результате трагедии три человека погибли, в том числе несовершеннолетний.