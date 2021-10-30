Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 00:08
00:08
Политика
Франц Клинцевич назвал свойство российской армии, которое делает ее непобедимой
23:59
Происшествия
Кровля банкетного зала вспыхнула в Казани
23:58
Политика
Лавров не будет встречаться с американскими представителями на саммите G20
23:55
Спорт
Петр Ян одержал победу над Кори Сэндхэгеном на турнире UFC 267
23:36
Технологии
Ремонтопригодность нового Apple MacBook Pro оценили в четыре балла из десяти
23:35
Политика
Гендиректор ИА Regnum Крижанская подтвердила блокировку сайта в Белоруссии
23:34
Экономика
Байден напомнил Меркель о данных Украине обещаниях по газу
23:33
Политика
Глава ДНР Пушилин заявил о признаках подготовки Украины к войне
23:23
Политика
Лавров на G20 заявил о важности одобрения «Спутника V» ВОЗ
23:18
Общество
Полиция задержала подозреваемых в убийстве 13-летней давности в Твери
Все новости

Кровля банкетного зала вспыхнула в Казани
Происшествия
Кровля банкетного зала вспыхнула в Казани
Пресс-служба МЧС по Архангельской области

Казань, 30 октября. Одноэтажное здание банкетного зала «Океан лав» загорелось в Казани. Инцидент произошел на улице Адоратского. Информацию об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

По данным МЧС, загорелась кровля банкетного зала. Здание находится рядом с пожарной частью, однако спасатели некоторое время не могли подъехать к горящему объекту. Сообщение о пожаре поступило в 19:30 по местному времени.

Специалисты присвоили возгоранию первую категорию сложности. Огонь тушили четыре звена газодымозащитной службы и шесть автоцистерн. Хозяин заведения сообщил, что в помещении не находились люди.

Пожар был потушен спустя полчаса после поступления звонка об инциденте. В ведомстве сообщили, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Ранее возгорание случилось в одноэтажном доме в районе станции Кутамыш под Пермью. В результате трагедии три человека погибли, в том числе несовершеннолетний.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Кровля банкетного зала вспыхнула в Казани
пожар спасатели банкетный зал
Комментировать