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Супруги и двое их детей отравились бытовым газом у себя в квартире в Казани

  /   Обновлено: 30 октября 2021 21:24
Происшествия
Супруги и двое их детей отравились бытовым газом у себя в квартире в Казани
2qm.ru  /  Борис Гришин

Казань, 30 октября. Семья с двумя детьми отравилась бытовым газом в доме №28 по Сибирскому тракту в Казани, сообщает региональный главк МЧС.

Сообщение об инциденте поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 от соседей. Они рассказали, что семье в квартире нед ними требуется помощь.

Соседи заявили, что мужчина стучит по полу и зовет на помощь, но открыть дверь сам он не может. Его супруга лежит без сознания, а в квартире находятся их дети – шестилетняя дочь и полугодовалый сын.

Спасатели вскрыли входную дверь и помогли медикам войти. 37-летнего мужчину и 36-летнюю женщину доставили в городскую больницу №7. Дети помещены в ДРКБ. По предварительным данным, они отравились бытовым газом.

Ранее сообщалось, что тела супругов нашли в частном доме в Мордовии. По предварительным данным, они отравились бытовым газом.

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