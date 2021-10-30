Супруги и двое их детей отравились бытовым газом у себя в квартире в Казани

Казань, 30 октября. Семья с двумя детьми отравилась бытовым газом в доме №28 по Сибирскому тракту в Казани, сообщает региональный главк МЧС.

Сообщение об инциденте поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 от соседей. Они рассказали, что семье в квартире нед ними требуется помощь.

Соседи заявили, что мужчина стучит по полу и зовет на помощь, но открыть дверь сам он не может. Его супруга лежит без сознания, а в квартире находятся их дети – шестилетняя дочь и полугодовалый сын.

Спасатели вскрыли входную дверь и помогли медикам войти. 37-летнего мужчину и 36-летнюю женщину доставили в городскую больницу №7. Дети помещены в ДРКБ. По предварительным данным, они отравились бытовым газом.

Ранее сообщалось, что тела супругов нашли в частном доме в Мордовии. По предварительным данным, они отравились бытовым газом.