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Пьяный водитель насмерть сбил женщину и совершил наезд на еще одного пешехода в Татарстане
Происшествия
Пьяный водитель насмерть сбил женщину и совершил наезд на еще одного пешехода в Татарстане
vk.com  /  Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

Бугульма, 29 октября. Водитель, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, стал участником двух ДТП за небольшой временной промежуток в городе Бульгульма Республики Татарстан.

Сначала виновник насмерть сбил пожилую женщину. В попытках скрыться от преследования правоохранительных органов под колесами его автомобиля чуть не оказался еще один человек. Второй пешеход оказался жив, однако в результате ДТП получил травмы.

На этом история не закончилась, и пьяный гонщик продолжил попытку уйти от погони. В итоге лихач врезался в другой автомобиль, после чего сотрудники Госавтоинспекции задержали нарушителя.

Ранее на автомобильной дороге между населенными пунктами Сокол и Уптар произошло смертельное ДТП. После лобового столкновения легковых автомобилей погибли два человека.

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