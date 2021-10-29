Пьяный водитель насмерть сбил женщину и совершил наезд на еще одного пешехода в Татарстане

Бугульма, 29 октября. Водитель, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, стал участником двух ДТП за небольшой временной промежуток в городе Бульгульма Республики Татарстан.

Сначала виновник насмерть сбил пожилую женщину. В попытках скрыться от преследования правоохранительных органов под колесами его автомобиля чуть не оказался еще один человек. Второй пешеход оказался жив, однако в результате ДТП получил травмы.

На этом история не закончилась, и пьяный гонщик продолжил попытку уйти от погони. В итоге лихач врезался в другой автомобиль, после чего сотрудники Госавтоинспекции задержали нарушителя.

Ранее на автомобильной дороге между населенными пунктами Сокол и Уптар произошло смертельное ДТП. После лобового столкновения легковых автомобилей погибли два человека.