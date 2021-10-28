Студенты Казанского аграрного университета получат новое общежитие

Казань, 28 октября. Строительство нового общежития запланировано на базе Казанского аграрного университета. Оно появится в Приволжском районе города, сообщили в учебном учреждении.

Здание будет включать в себя 16 этажей и иметь места для 620 студентов. Первый этаж оснастят медицинскими, спортивными и хозяйственными помещениями. Остальные части постройки будут определены под студентов. Им предложат двух- или трехкомнатные блоки, включающие в себя санузлы и кухню.

«Проектной документацией, которую рассмотрела Главгосэкспертиза России, запланировано строительство нового общежития для студентов Казанского государственного аграрного университета», — говорится в сообщении.

Также общежитие оборудуют комнатами для людей с ограниченными возможностями. В таких блоках будет увеличена ширина дверных проемов, а также установлены специальные санузлы. Строительство проведут за счет федерального бюджета.

Власти Приморья также занимаются активным развитием региона. Губернатор области Олег Кожемяко сообщил, что на территории края в скором времени появятся новые приюты для бездомных животных, на эти цели выделено 150 млн рублей.