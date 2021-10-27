Власти Набережных Челнов выплатили 1 млн рублей семье погибшей при взрыве газа девушки

Набережные Челны, 27 октября. В Набережных Челнах начали выплату материальной помощи пострадавшим при взрыве газа в жилом доме и семьям жертв инцидента. Родные погибшей при хлопке газа девушки уже получили один миллион рублей.

Также городские власти выплатят материальную помощь тем, кто пострадал при взрыве: в зависимости от степени тяжести их травм будут направлены от 100 до 300 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрены единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей, а также деньги для компенсации утраченного имущества.

Напомним, что хлопок газовоздушной смеси произошел 25 октября в панельном пятиэтажном доме во время проведения ремонтных работ. В результате ЧП шесть квартир оказались разрушены. Из-под завалов спасатели достали троих жильцов, двое из которых — дети. Всего к ликвидации ЧС были привлечены 155 человек, 49 единиц техники. Погибла 22-летняя девушка, сообщал A42.RU.