Сотрудника МЧС в Татарстане подозревают в хищении 300 млн рублей

Казань, 27 октября. Правоохранители в Татарстане задержали главу управления материально-технического обеспечения регионального МЧС. Он обвиняется в причастности к хищению более 300 миллионов рублей, сообщили ФАН в республиканском следственном управлении.

По данным ведомства, 49-летний мужчина в период с 2017 по 2020 годы направил в одну из коммерческих организаций на капремонт пожарные автомобили, которые в нем не нуждались. Причем контроль за этими работами не осуществлялся. Более того, впоследствии были выявлены дефекты в функционировании автотранспорта.

«В результате были созданы условия, благодаря которым руководство коммерческой организации похитило денежные средства в сумме более 305 миллионов рублей», — отметили в следственном управлении.

Правоохранители полагают, что задержанный действовал совместно с другими своими коллегами, личности которых пока не установлены. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Мужчина не признал причастность к преступлению.

Ранее ФАН сообщал, что заместитель главы МЧС Татарстана Олег Степущенко дважды упал в обморок в зале суда, когда ему оглашали приговор. Тогда решением суда его перевели из-под домашнего ареста в следственный изолятор.