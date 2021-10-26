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Число пострадавших при взрыве в Набережных Челнах выросло до пяти
Общество
Число пострадавших при взрыве в Набережных Челнах выросло до пяти
pixabay.com

Набережные Челны, 26 октября. Сотрудники МЧС эвакуировали 32 человека после взрыва газовоздушной смеси в жилом доме 25/18 по улице Татарстан в Набережных Челнах. Вчера вечером количество пострадавших равнялось четырем. Сейчас появилась информация о пятом пострадавшем.

Изначально сообщалось о четырех пострадавших, сейчас это число увеличилось до пяти. Получивших травмы жильцов передали в руки медиков и сейчас оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Хлопок прогремел на четвертом этаже пятиэтажного здания. По словам очевидцев, взрывная волна была такой силы, что разом повыбивала оконные стекла в домах по соседству.

Также обрушились перекрытия между 4 и 5 этажами. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и врачи, заявил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах.

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