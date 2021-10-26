Взорвавшуюся в Набережных Челнах квартиру отключили от газа в 2010 году

Набережные Челны, 26 октября. Квартиру в Набережных Челнах, в которой сегодня произошел взрыв, еще в 2010 году отключили от газоснабжения из-за нарушений правил пользования газом в быту.

Отключение квартиры подтвердил проходивший в марте этого года осмотр, сообщает со ссылкой на службу по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Казань» ТАСС. В компании отметили, что инцидент, предположительно, произошел в квартире 162.

«Указанная квартира была отключена от газоснабжения в марте 2010 года по причине нарушения правил пользования газом в быту. В доме централизованное электро- и теплоснабжение. 9 марта 2021 года был произведен осмотр квартиры, подтверждено наличие заглушки», — подчеркнули в «Газпром трансгаз Казань».

Обслуживанием дома занимается УК «Камстройсервис», отметили в компании. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники аварийно-спасательных служб и ЭПУ «Челныгаз».

Взрыв бытового газа произошел в Набережных Челнах, в пятиэтажном жилом доме на улице Татарстан. На двух последних этажах здания разрушены шесть квартир, где жили 14 человек. Взрыв произошел из-за утечки газа.