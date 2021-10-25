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Пострадавшая при взрыве газа в Набережных Челнах девушка скончалась
Происшествия
Пострадавшая при взрыве газа в Набережных Челнах девушка скончалась
Федеральное агентство новостей  /  Яцко Степан

Набережные Челны, 25 октября. Девушка, которая пострадала во время взрыва газа в жилом здании в Набережных Челнах, скончалась в больнице. Соответствующей информацией поделился пресс-центр местной мэрии.

Взрыв газа произошел на территории пятиэтажного многоквартирного дома. Происшествие стало причиной обрушения перекрытия между этажами. В результате инцидента осколки стекол и бетона повредили машины, которые стояли около здания.

Во время происшествия также травмы получили еще три человека. Все они находятся в реанимации. Мальчик 2010 года рождения находится в состоянии легкой тяжести, юноша 2004 года рождения — тяжелом, мужчина 1951 года рождения подключен к аппарату ИВЛ.

Сотрудники МЧС провели эвакуацию 32 человек после инцидента. В результате взрыва газа пострадали четыре человека, включая скончавшуюся девушку. Ее до этого достали из-под завалов.

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взрыв газа смерть набережные челны
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