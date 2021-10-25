Четыре человека находятся в реанимации после взрыва газа в Набережных Челнах

Набережные Челны, 25 октября. Взрыв газа произошел в Набережных Челнах. В результате происшествия четыре человека пострадали. Они в данный момент находятся в реанимации.

Во время происшествия пострадали два мальчика: ребенок 2010 года рождения и юноша 2004 года рождения. Состояние первого оценивается как легкой тяжести. Он при взрыве газа получил ушибы мягких тканей. Второй несовершеннолетний пострадавший находится в тяжелом состоянии. Он получил множество травм.

Также во время происшествия пострадали мужчина 1951 года рождения и девушка 1999 года рождения. Мужчина в данный момент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивается как тяжелое. Девушка после инцидента оказалась на операционном столе в крайне тяжелом состоянии.

Взрыв газовой смесь прогремел в пятиэтажном жилом доме. В результате инцидента произошло обрушение перекрытия между двумя этажами. Осколки стекол и бетон повредили стоящие рядом автомобили.