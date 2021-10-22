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Блогер в Татарстане проехал на внедорожнике по дну обмелевшего притока Волги
Общество
Блогер в Татарстане проехал на внедорожнике по дну обмелевшего притока Волги
wikipedia.org  /  Vyacheslav Buharov / CC0

Казань, 22 октября. Блогер и организатор различных походов из Татарстана Булат Закиров прокатился на внедорожнике по дну обмелевшей реки Казанки — притоку Волги, который проходит через столицу республики.

Закиров проехал на автомобиле по участкам, где обмеление привело к образованию мелких островков. Соответствующий видеоролик он выложил у себя в Instagram.

«Рекордно низкий уровень воды в Волге. Надеюсь, такой низкой воды больше не будет никогда», — написал блогер.

Обмеление Казанки фиксируется уже второй год подряд. В прошлом году ушедшая вода вскрыла часть старинной мостовой.

Ранее ФАН сообщал, что в реке у татарстанского Альметьевска был обнаружен перевернутый внедорожник Land Rover. Внутри автомобиля находились тела двух человек.

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россия татарстан обмеление реки казанка
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