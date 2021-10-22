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Житель Татарстана спас от гибели не умеющего летать лебедя
Общество
Житель Татарстана спас от гибели не умеющего летать лебедя
wikipedia.org  /  DickDaniels

Казань, 22 октября. Мужчина помог упавшему в его огород молодому лебедю. Птица не получила серьезных повреждений.

Инцидент произошел в поселке Алексеевск. Местный житель обнаружил упавшего лебедя на территории своего частного дома. Вероятнее всего, птица только училась летать и приземлилась, где смогла.

Мужчина осмотрел лебедя на наличие повреждений и удостоверился, что он не пострадал. Спаситель сначала накормил животное, а после выпустил на озеро недалеко от села.

В конце января этого года волонтеры спасли чайку с переломанным крылом в районе Якиманской набережной в столице России, сообщало издание РИАМО. Позже выяснилось, что птица неудачно приземлилась на льдину. Специалисты отметили, что она, скорее всего, из-за полученной травмы больше не сможет летать.

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